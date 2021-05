Meghan Markle in ospedale: problemi con la gravidanza? I dettagli

Meghan Markle è in ospedale per partorire con un mese di anticipo la propria bambina. Sta per nascere la secondogenita del Principe Harry

Meghan Markle è in ospedale. Il suo ricovero risale a qualche giorno fa e la duchessa di Sussex sarebbe pronta a dare alla luce sua figlia con un mese di anticipo. Il parto infatti era previsto per giugno. Ad annunciare la notizia è stato il giornale New Idea che ha anche spoilerato altre indiscrezioni sul Principe Harry. Ecco perché il duca sarebbe tornato prima dall’Inghilterra senza neanche aspettare il novantacinquesimo compleanno della Regina Elisabetta.

Meghan in ospedale e Harry? L’indiscrezione

Secondo il tabloid, la partenza improvvisa del Principe Harry sarebbe legata alla gravidanza della moglie. A quanto pare Meghan non ha trascorso l’ultimo periodo in ottime condizioni tanto da essere ricoverata all’ottavo mese. Così il Duca di Sussex non ha aspettato neanche un secondo di più, ha preso il primo volo ed è corso a sostenere e a supportare la donna che è stata trasportata in ospedale. Attualmente si trova Santa Barbara Cottage Hospital ma secondo alcune fonti la coppia avrebbe voluto fare nascere la loro bambina in casa. “Il Cottage è il miglior ospedale in città, lì sono abituati a trattare con discrezione i problemi di salute di ricchi e famosi – si legge – la duchessa è stata ricoverata per assicurarsi che tutto vada per il meglio” .

Si attendono altre notizie al riguardo, per il momento la situazione è sotto controllo e non dovrebbero esserci peggioramenti. Meghan Markle e il Principe Harry stanno per dare alla luce la loro secondogenita. E molti si chiedono: chissà se conoscerà sua nonna la Regina Elisabetta?