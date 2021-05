L’ex velina Melissa Satta appare magnifica su Instagram in una serie di foto in bianco e nero, i suoi profili migliori

Melissa Satta è bellissima su instagram si mostra in ogni suo lato e incanta i suoi followers. Questa estate la Satta è single e quindi è prevista una stagione bollente. A Verissimo da Silvia Toffanin, la Satta ha confidato con il sorriso che vorrebbe trovare di nuovo l’amore e fare un’altro figlio. Dopo la rottura definitiva con l’ex marito, Kevin Boateng ora la Satta è in cerca dell’uomo giusto. Non sarà difficile considerano la sua bellezza sfoggiata sui social.

Melissa Satta la foto in bianco e nero che ti strega

La Satta appare incantevole su Instagram, ha condiviso quattro scatti in bianco e nero con indosso una canotta che mette in rilievo il suo lato A. Le altre foto mostrano il suo profilo perfetto baciato dal sole. Con lo stesso outfit gira anche un video mentre fa una camminata da passerella. In questo periodo la Satta condivide molti shooting che sta facendo a Milano, ma a breve ne vedremo di più belli al mare nella sua Sardegna. Magari speriamo di vederla accanto a qualcuno. Al momento l’ex velina sarebbe impegnata con l’imprenditore, Mattia Rivetti.

Ma a quanto pare potrebbe essere solo un rumour, infatti la diretta interessate aveva smentito la notizia da Silvia Toffanin, mostrandosi anche molto indignata con chi ha pubblicato la storia. A suo dire sono solamente amici e non ci sarebbe quindi nulla di più che un’amicizia. Inoltre lui pare che sia sposato con figli. Sono stati pizzicati nuovamente però poco tempi fa, abbracciati per le strade di Milano e sorridenti. Ma questa foto non prova nessuna liason se non un abbraccio amorevole tra due amici. Forse l’equivoco è spiegato così, oppure no e tra qualche tempo usciranno allo scoperto. Intanto Melissa non può uscire con nessun uomo senza che venga definito il suo nuovo flirt.

Recentemente anche Stefano De Martino era stato affiancato all’ex velina come potenziale nuovo fidanzato. I due erano stati avvistati a Napoli, ma la presenza della Satta lì era dovuta al programma di De Martino a cui aveva partecipato per una sera. Per il momento quindi tutto tace, nessuna relazione confermata per la Satta.