Il coronavirus ha fatto precipitare l’India nel periodo più buio. Piegato in toto ai ritmi accelerati della pandemia, lo Stato federale dell’Asia meridionale è sull’orlo del collasso. La neonata variante B.1.617 – la duplice mutazione della proteina Spike comunemente nota come variante indiana – è stata rilevata lo scorso ottobre nella città di Nagpur, nella regione del Maharashtra spaventa: i dati riportati quotidianamente dalle autorità sono agghiaccianti. L’ultimo bollettino non lascia spazio alla speranza e segna l’allarmante numero dei decessi nelle ultime 24 ore, considerato l’apice raggiunto finora dall’inizio del SARS-CoV-2.

India al collasso: quasi 4000 decessi in un giorno

Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano. Secondo i dati riportati dalle autorità indiane, i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono saliti a 412.262 unità. Il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore segna 3.980 decessi da Covid-19. Preoccupante è anche la cifra dei nuovi infetti, per un totale di 21.077.410 positivi da inizio pandemia. Il coronavirus ingoia letteralmente l’India: 230.168 le vittime registrate finora. Questi numeri sono la spia di una situazione ormai fuori controllo per lo stato indiano, i cui funzionari sono stati additati quali responsabili dell’attuale stato del Paese a causa della loro inefficienza a livello gestionale.

Le strutture e i relativi finanziamenti sono troppo lenti rispetto al ritmo incessante del virus. L’assenza di medicinali e sistemi di ventilazioni alimentano sensibilmente la criticità della situazione, spingendo molti cittadini a compiere atti estremi. Sono passati solo tre giorni dalla notizia del suicidio di una coppia di anziani. Entrambi positivi, Heeralal Bairwa e la moglie Shantibai – rispettivamente 75 e 70 anni – si sono tolti la vita per proteggere la salute del nipote, 18 anni. Gesto simbolo del dolore di una coppia e del dramma di un’intera nazione.

Al pari del Brasile, anche i cimiteri dell’India sono ormai saturi. Non c’è più spazio per i morti: i corpi vengono direttamente bruciati in strada.

Fonte The Economic Times