Roma-Manchester United: il risultato della semifinale

Il Manchester United vola a Danzica superando la Roma nel risultato complessivo di andata e ritorno delle due semifinali.

La gara di ritorno giocata all’Olimpico era sicuramente in salita per la Roma che veniva da un risultato sfavorevole di 6-2 dell’andata.

Al 39′ Bruno Fernandes serve in profondità Cavani il quale tutto solo di fronte a Mirante realizza il gol dello 0-1.

Al 57′ la Roma pareggia: cross di Pellegrini sul secondo palo, Pedro la stoppa ed effettua un tiro-cross, sulla traiettoria c’è Dzeko che mette dentro di testa.

I giallorossi dopo soli 3′ passano in vantaggio approfittando di un dribbling al limite superficiale di Fred che perde palla e sul rimpallo Cristante calcia forte e angolato battendo De Gea.

La Roma non molla. All’andata sicuramente è stata condizionata dai 3 infortuni nel primo tempo che le hanno fatto perdere giocatori chiave per la partita e anche le slot dei cambi cosicché nella ripresa hanno dovuto contrastare un Manchester sicuramente più fresco. Al ritorno dopo il 2-1 hanno avuto più occasioni per fare il terzo gol e riaprire clamorosamente la possibilità di accedere in finale, a mezzora dalla fine.

Al 62′ occasionissima per la Roma: Cross al centro di Karsdorp per Dzeko che da un metro trova De Gea, sulla ribattuta Pedro che però a botta sicura trova ancora il portiere del Manchester.

Un minuto dopo Pedro va sul fondo e pesca Dzeko, che da pochi passi trova ancora il portiere spagnolo con un riflesso quasi inspiegabile.

Ancora Roma con una ripartenza della Roma di Mkhitaryan che da posizione defilata trova il palo.

Ma arriva la beffa con la doppietta di Cavani che fa perdere il barlume di speranza rimasto alla Roma. Al 68′ ancora sull’asse Bruno Fernandes-Cavani: cross del portoghese, gol di testa da due passi del Matador.

La Roma butta ancora il cuore oltre all’ostacolo e continua ad aggredire un Manchester spento che sicuramente ha ottenuto una finale con un risultato complessivo bugiardo.

La Roma oltre a costruire azioni e a far tremare la difesa inglese trova anche il gol del 3-2 con il subentrato Zalewski che calcia al volo trovando una deviazione che spiazza De Gea.

Roma-Manchester United: il tabellino

Marcatori: 39′ Cavani, 57′ Dzeko, 60′ Cristante, 68′ Cavani, 84′ Zalewski

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling (30′ Darboe), Ibanez, Peres (69′ Santon); Mancini, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro (76′ Zalewski); Dzeko (76′ Mayoral). A disp.: Farelli, Fuzato, Santon, Kumbulla, Darboe, Zalewski, Bove, Ciervo, Mayoral. All. Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (46′ Williams), Bailly, Maguire, Shaw (46′ Telles); Van De Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba (64′ Matic); Cavani (73′ Rashford). A disp.: Henderson, Grant, Telles, Lindelof, Williams, Tuanzebe, Matic, Diallo, McTominay, James, Rashford, Mata, Elanga. All. Solskjaer

Ammonizioni: 18′ Wan-Bissaka, 58′ Fred, 72′ Cavani, 72′ Karsdorp

La Roma dunque pur avendo inflitto 5 gol al Manchester United non riesce ad accedere in finale di Europa League con il rimpianto di aver regalato agli inglesi il secondo tempo dell’andata che volano a Danzica per la finale del 26 maggio.