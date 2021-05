Schianto in autostrada, muoiono due ragazzi: uno era un testimone di un processo

Terribile schianto in autostrada a Roma, morti due ragazzi: uno era un testimone di un processo.

Questo pomeriggio, sul Grande Raccordo Anulare, si è verificato un incidente drammatico. Secondo le prime informazioni, due ragazzi giovanissimi hanno perso la vita: Giorgia Albano e Simone Piromalli. Il ragazzo era il testimone chiave del processo Sacchi.

Stando alle prime ricostruzioni, la moto dei giovani ragazzi si sarebbe schiantata con un carrattrezzi. Ovviamente traffico in tilt, con code lunghe diversi chilometri. Secondo quanto riferito da Astral InfoMobilità, l’incidente sulla carreggiata è stato rimosso ma il traffico è ancora rallentato.

Schianto autostrada: morti due ragazzi sul Grande Raccordo Anulare

L’incidente è avvenuto in carreggiata interna, all’altezza del chilometro 27,300, tra l’uscita 11 Nomentana e l’uscita 12 Centrale del Latte. Come riferito prima, la moto si sarebbe schiantata a ridosso della corsia d’emergenza su un carrattrezzi. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica. Per tutto il primo pomeriggio di oggi il traffico in carreggiata interna è rimasto bloccato, con code lunghe diversi chilometri, fin dall’uscita 5 (Cassia Veientana).

Le forze dell’ordine sono ovviamente sul posto per effettuare la ricostruzione e accertare la dinamica. Questa settimana è stata drammatica dal punto di vista degli incidenti nella capitale: ben nove persone hanno perso la vita negli ultimi giorni.