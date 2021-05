Si chiama Viktorija, è figlia di un noto allenatore: la riconoscete? – FOTO

Si chiama Viktorija ed è la figlia di uno dei più amati ed apprezzati allenatori, un indizio? il padre è stato ospite all’ultimo Festival di Sanremo.

Si chiama Viktorija, classe 1997 ed è nata a Roma. Di professione studentessa, la bellissima Viktorija è figlia del grande Sinisa Mihajilovic, l’attuale allenatore del Bologna. Il padre, definito anche dalla stessa in più occasioni severo ma protettivo, dal 2006 ad oggi – salve due parentesi, una Serba ed una Portoghese – è rimasto in Italia sviluppando la carriera di allenatore e ricoprendo il ruolo di tecnico in diverse società, dall‘Inter ad un promettente Catania, nel lontano 2009-2010 (campionato indimenticato dai tifosi della società calcistica etnea).

Ma torniamo a Viktorija Mihajilovic: una bellezza prorompente che abbiamo avuto modo di ammirare in diverse occasioni televisive e anche sui social dove la giovane è molto attiva. Su Instagram infatti vanta ben 137 mila followers. Scorrendo tra le foto è impossibile non ritrovare gli stessi tratti della madre, Arianna Rapaccioni. Un matrimonio longevo quello dei genitori e dalla cui unione sono nati, oltre Viktorija altri tre figli.

Viktorija Mihajilovic, curiosità sulla figlia d’arte

Come ogni giovane della sua età, la figlia d’arte usa i social per condividere i suoi pensieri e alcune foto che la ritraggono nella sua vita quotidiana, dai momenti più glamour con outfit da sogno a quelli più semplici dove la giovane nella sua piena freschezza si immortala in mise comode e sportive. Anche la sua versione senza trucco piace tanto.

Immancabili gli scatti con Pietro Pellegri, il calciatore ventenne della Nazionale nonché fidanzato di Viktorija.

I due insieme sono bellissimi e gli apprezzamenti non tardano mai ad arrivare.