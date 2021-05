Un Posto al Sole anticipazioni 7 maggio: un corteggiatore per Silvia. Michele sta trascorrendo un periodo molto particolare, intanto una nuova persona si sta facendo spazio nel cuore di sua moglie…

Roberto dopo l’addio di Marina è tornato a gestire i Cantieri e ora sta portando avanti la sua disperata azione per riuscire a salvarli da quello che sta succedendo. La scelta che ha fatto potrebbe mettere in difficoltà gli operai dei Flegrei e Franco è molto amareggiato e stupito per il modo in cui le cose stanno andando.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Silvia e Michele sono tornati dal loro viaggio ma a lei manca la passione che avevano un tempo. Invece, non può fare a meno di notare il nuovo cliente de Il Vulcano che è felicissimo di rivederla e che la accoglie in un modo molto caloroso. Silvia comincia quasi ad abituarsi all’idea di essere nuovamente corteggiata.

La decisione di vendere i Cantieri ha lasciato senza parole anche Alberto, che è stato estromesso da questa decisione e dall’azienda da oramai un po’ di tempo. Questa vendita lo butta nello sconforto.