X-factor, incredibile: cambia ancora il conduttore. Il nome

Cambiamento inaspettato per chi sarà alla guida della nuova edizione di “X Factor”: svelato il nome del nuovo conduttore.

Le ultime edizioni del talent show di “X Factor” hanno raggiunto uno strabiliante successo, assicurandosi palpabili vette sia attenendosi ai dati di audience che alle opinioni del suo pubblico. La triste rivelazione proveniente dallo stesso ex conduttore della trasmissione in onda su Sky, aveva già spiazzato i suoi fan al culmine dell’edizione 2020.

Alessandro Cattelan infatti non sarà alla guida del programma. Prederà però il suo posto e le redini della trasmissione un nome altrettanto amato dal grande pubblico. E un’ultima indiscrezione avrebbe svelato in maniera inedita la sua identità.

X-factor, incredibile cambiamento: svelato “per un pelo” il nome del nuovo conduttore

Le prime voci, propagatesi nelle ultime ore su alcune piattaforme del web, avevano identificato nella giusta prediletta per la trasmissione Sky un volto alquanto apprezzato dai telespettatori. Un radicale e gioioso cambiamento, dunque, portando così una presenza femminile sul palco. Si tratta della conduttrice ed attrice friulana, reduce per similitudine di “Italia’s Got Talent“, la bellissima Ludovica Comello.

Purtroppo però le ultime parole pronunciate da Ludovica sulla questione hanno fatto scemare in men che non si dica l’iniziale clamore dei suoi fan. Non sarà lei a condurre la prossima edizione di “X-Factor”. Resta però tra le decisioni già intraprese la composizione della giuria della trasmissione.

In conclusione mentre si attende la giusta rivelazione sul nome del nuovo conduttore, o della nuova conduttrice, viene confermata dagli autori i rispettivi giudici. I telespettatori possono tirare un piacevole respiro di sollievo, tra la giuria si vedrà ancora l’amata cantautrice Emma Marrone, l’artista Mika, Hell Raton, ed infine Manuel Agnelli.