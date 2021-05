Si chiama Andrea ed è figlio di una delle attrici più belle, lo riconoscete? FOTO

Andrea Fachinetti, il giovane è figlio di una delle donne più belle di sempre del cinema italiano, lo riconoscete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Fachinetti (@andreafachinetti87)

Nato a Roma nel 1987, Andrea Fachinetti è figlio dell’attrice Ornella Muti e del marito Federico Fachinetti. Fratello di Naike Rivelli e di Carolina Fachinetti, il giovane grazie al suo aspetto gradevole ed al fisico asciutto ha lavorato come modello per brand importanti, sino ad arrivare ad Armani.

Ma Andrea è poliedrico ed eredita dalla madre la passione per il cinema: così il trentenne si ritrova a recitare in pellicole importanti, dal film Genitori e Figli: agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi a I Medici e nel film Scusa ma ti chiamo amore.

Andrea ha inoltre partecipato a Pechino Express accanto alla vulcanica sorella Naike. Per Andrea i legami sono importanti, basta scrutare il profilo social per vedere foto insieme ai nipoti o con il resto della famiglia, come quella sopra riportata. Commovente anche il ricordo del giovane alla nonna scomparsa lo scorso anno.

LEGGI ANCHE -> Si chiama Viktorija, è figlia di un noto allenatore: la riconoscete? – FOTO

Andrea Fachinetti, sogno nel cassetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Fachinetti (@andreafachinetti87)

LEGGI ANCHE -> Si chiama Sara, è la figlia di un grande cantante. La riconoscete? – FOTO

Il figlio d’arte non ha mai nascosto la sua passione principale, ovvero fare il regista. Una decisione quella di studiare e andare in America è stata fortemente supportata anche dalla madre. Come si vede sui social, Andrea è più innamorato che mai della sua fidanzata. Basta guardare i numerosi scatti di coppia per rendersi conto del loro forte legame.

Complicità ed interessi comuni, i due hanno girato il mondo – ovviamente prima della pandemia – e condividono la passione per le arrampicate. Belli, giovani e innamorati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Fachinetti (@andreafachinetti87)

“In quei giorni abbiamo riscoperto la centralità della famiglia, abbiamo compreso che ognuno avrebbe sempre potuto contare sull’altro” questo quanto dichiarato dalla Muti a seguito delle scomparse premature che hanno afflitto la sua famiglia lo scorso anno.