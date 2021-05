Secondo diverse indiscrezioni, la coppia Angiolini-Allegri sarebbe giunta al capolinea. I dettagli.

Due mondi diversi ma che avevano trovato il giusto equilibrio: Ambra Angiolini, attrice nonché icona degli anni ’90 e Massimiliano Allegri, allenatore. La loro storia aveva fatto sognare tanti, molti infatti vedevano in Allegri l’uomo giusto con cui ripartire Ambra dopo la sofferta rottura con Francesco Renga.

Ma a distanza di anni qualcosa si è inceppato e a quanto pare tra i due le cose non vadano bene, anzi si vocifera una pesante crisi che renderà inevitabile la rottura. Si badi bene che ancora non è arrivata conferma (nemmeno la smentita) dai diretti interessati, si formulano solamente ipotesi dettate da ciò che si evince, ovvero che la coppia si vede meno insieme.

Ci sarebbero inoltre certi elementi che fanno arrivare a questa spiacevole conclusione, vediamoli insieme.

Angiolini-Allegri, i motivi della crisi

Allora, tra i motivi che di fatto hanno creato scompiglio all’interno della coppia vi è sicuramente la pandemia e le restrizioni applicate. Limitazioni che soprattutto per chi vive distante gravano maggiormente. Un rapporto a distanza che vacilla, come spesso accade. Allegri inoltre potrebbe ritornare nella panchina della Juventus, il che andrebbe a danneggiare ulteriormente la relazione in quanto il tecnico tornerebbe a Torino, vivendo così in una città diversa da quella dell’attrice.

Qualcuno aveva fantasticato un ritorno di fiamma con Francesco Renga, complice l’uno maggio quando il cantante alla visione dell’ex avrebbe dimenticato le parole.

Nei rispettivi profili tuttavia non appare ancora nessuna informazione utile per sciogliere il mistero.