Dopo l’uscita del nuovo singolo “Serenata”, Anna Tatangelo si prende del tempo per sé dedicandosi allo sport: i fan non possono non notare il suo fisico mozzafiato

Il nuovo singolo “Serenata” è disponibile solo da qualche giorno, ma sta già riscuotendo un successo senza precedenti. Come se non bastasse, proprio ieri Anna Tatangelo ha annunciato la pubblicazione del videoclip ufficiale su YouTube. La cantante, con outfit provocanti e che mettono in mostra il suo fisico sinuoso, balla scatenata sulle note della sua canzone.

Il video occupa già la 26esima posizione nella sezione “tendenze per la musica”. La Tatangelo, fiera dei risultati raggiunti e del suo lavoro, ora si gode un po’ di meritato riposo. Questa mattina, la cantante di Sora ha approfittato della mattinata libera per fare sport: le sue curve mozzafiato hanno convinto tutti.

Anna Tatangelo si tiene in forma: il fisico è mozzafiato – FOTO

