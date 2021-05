Elodie si è mostrata su Instagram sfoggiando un look mozzafiato. Indosso un abito particolare che lascia intravedere il suo fisico da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie continua a stupire con scatti unici i follower su Instagram. Scarpe da ginnastica e abito mozzafiato. Capelli mossi che coprono il volto, la cantante si mostra inginocchiata a terra.

Subito è boom di like e commenti. Tantissime le parole di apprezzamento per la sua bellezza. In particolare l’abito indossato lascia senza fiato. Il capo nero presenta delle aperture laterali che sottolineano il suo fisico da urlo.

Con il post la cantante promuove le sneakers del brand Puma. Nella didascalia alla foto tagga il brand.

LEGGI ANCHE > Elodie, lo scatto in costume lascia senza fiato: meravigliosa – FOTO

Elodie, 31 candeline appena spente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

LEGGI ANCHE >“Me so’ divertita tanto”, Elodie fa impazzire in fan con la nuova coreografia – FOTO

Vai su Successivo per vederla