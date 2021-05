Fedez ha condiviso un romantico scatto al fianco di Chiara Ferragni. Il post arriva in occasione del compleanno della moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il regalo di Fedez sui social per i 34 anni di Chiara Ferragni non poteva mancare. Sul profilo Instagram del rapper, seguito da ben 12,5 milioni di follower, è apparso un dolcissimo augurio. Il cantante ha scelto uno scatto emozionante con tanto di dedica per il compleanno della moglie. La foto ritrae la coppia intenta a coccolarsi con un bacio.

“Tanti auguri amore mio”, la didascalia al post. Subito è boom di like. I commenti superano i mille in una sola ora.

Intanto nelle storie di Instagram si mostra intento a cantare una canzoncina in omaggio a Chiara: “Tanti auguri amore mio, ti amo tantissimo sei splendida.” Poi mostra anche gli auguri da parte del figlio Leone.

LEGGI ANCHE > Buon compleanno, Chiara Ferragni. I 34 anni dell’influencer più famosa d’Italia – FOTO

Chiara Ferragni: i festeggiamenti per i suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni, nuovi problemi di salute: “L’abbiamo dovuta operare all’occhio”

La famiglia dei Ferragnez si è spostata al completo per festeggiare i 34 anni di mamma Chiara. A quattro anni dal loro matrimonio, Fedez e la Ferragni si regalano un soggiorno in Toscana per questa importante ricorrenza. Con loro i due splendidi figli, Leone e Vittoria.

Tra gli auguri da parte di tantissimi vip, immancabile la dedica di Marina Di Guardo, la madre di Chiara. L’influencer più famosa d’Italia non fa mancare poi sul suo profilo Instagram una foto dal passato mostrandosi da bambina. Capelli rossi, sguardo vispo, indossa un abitino rosa mostrando come già allora era graziosa e alla moda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Poi compaiono nel suo feed scatti felici da questa giornata. Una tra tutti quello con le sorelle e i suoi figli. Infine condivide un carosello d’immagini raccogliendo i momenti più importanti di questo festeggiamento.