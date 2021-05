Beautiful, anticipazioni puntata 8 maggio: la fuga di Douglas

Beautiful, anticipazioni 8 maggio: Douglas reagisce male alla proposta di matrimonio di Thomas.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas alle prese con l’attuazione del suo piano. Il giovane Forrester punta a far ingelosire Hope, lasciando intendere che Zoe potrebbe prendere il suo posto come madre di Douglas. Per rendere il tutto più credibile, Thomas ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla Buckingham di fronte all’intera famiglia e ad uno sconcertato Douglas. Il bambino temeva già da tempo un allontanamento da Hope e non riesce ad accettare di dover accogliere Zoe all’interno della famiglia. Brooke e Liam, che sembrano aver capito il piano di Thomas, hanno cercato di mettere in guardia Hope, ma lei è ormai convinta che Thomas sia cambiato e che non possa più farle del male.

Beautiful, anticipazioni 8 maggio: Hope consola Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che la proposta di matrimonio di Thomas giungerà davvero inaspettata. Zoe, particolarmente emozionata per la piega che sta prendendo la serata, accetterà subito di sposare il fidanzato, ma non tutti saranno felici quanto lei. Douglas, per esempio, scapperà al piano superiore, subito seguito da Hope.

Sempre dalle anticipazioni di Beautiful sappiamo che Hope cercherà di consolare Douglas, assicurandogli che non la perderà mai. Vedendo il bambino così triste e demoralizzato, la Logan comincerà a pensare di dover fare qualcosa per poter rientrare a tutti gli effetti nella sua vita. Hope sarà dunque pronta a sacrificare tutto… persino la famiglia che sta cercando di ricostruire con Liam e Beth.