Buon compleanno, Chiara Ferragni. I 34 anni dell’influencer più famosa d’Italia – FOTO

Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale più famosa d’Italia oggi spegne 34 candeline. Un compleanno speciale e in grande stile. Come ha deciso di festeggiare con i suoi follower su Instagram? Scopriamolo

Chiara Ferragni spegne oggi, 7 maggio, 34 candeline. L’influencer più celebre d’Italia e imprenditrice digitale di fama mondiale, classe 1987, festeggia un compleanno speciale. E’ il primo da mamma bis del piccolo Leone e della neo arrivata Vittoria. Si trova, al momento, all’apice del successo, rappresenta un fenomeno unico che attira su di sè sempre tanto clamore.

Fin dagli esordi ha scelto il web come piattaforma privilegiata per spingere avanti il suo lavoro e il brand che porta il suo nome. Ha iniziato con un blog dal titolo The Blond Salad, adesso è a capo di un impero imprenditoriale che l’ha condotta recentemente a entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Tod’s.

Il suo profilo Instagram conta quasi 24 milioni di follower, un cifra incredibile. Come avrà scelto di celebrare questo importantissimo giorno?

Chiara Ferragni: la foto del passato che fa intenerire i fan

