Carlo Conti faceva un lavoro clamoroso prima di diventare famoso

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati della nostra televisione: il nativo di Firenze, prima di diventare famoso, faceva un lavoro molto particolare.

Carlo Conti è un volto noto della nostra televisione. Il classe 1961 iniziò la sua carriera lavorando in radio e creò anche alcuni programmi radiofonici. Il nativo di Firenze ha condotto programmi come ‘Miss Italia’, ‘Luna Park’, ‘L’anno che verrà’, ‘L’eredità’ e ‘Top Dieci’. Come se non bastasse, il presentatore toscano è stato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017.

Nonostante oggi sia un conduttore di successo, il buon Carlo prima di diventare famoso in televisione svolgeva un lavoro molto particolare, completamente diverso rispetto a quello che svolge tutt’oggi. I telespettatori lo amano e il motivo che ha spinto il fiorentino ha cambiare strada è davvero incredibile e sbalorditivo.

Carlo Conti svolgeva un lavoro clamoroso prima di diventare famoso

I fans e i sostenitori di Carlo Conti potranno seguirlo questa sera ovviamente sui canali Rai. Il fiorentino sta conducendo ‘Top Dieci’ e nella puntata imminente ci sarà come ospite la straordinaria Gianna Nannini. L’ultima puntata ha fatto registrare un buon 16,4 % di share televisivo.

Carlo, prima di diventare famoso, lavorava in una banca e si occupava di analisi di bilancio. Nonostante svolgeva quel lavoro con estrema attenzione e dedizione, il classe 1961 decise di abbandonarlo per intraprendere la carriera radiofonica e poi televisiva. Il suo vecchio lavoro, in estrema sintesi, gli stava stretto.

Il conduttore toscano sta portando avanti con simpatia e divertimento il suo ‘Top Dieci’. Qualche mese fa, il 60enne fu contagiato dal nuovo coronavirus e ebbe molta paura a causa delle complicanze della malattia. Fortunatamente il presentatore si è ripreso e oggi sta piuttosto bene.