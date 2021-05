Che Tempo Che Fa, il clamoroso annuncio di Fazio: ora è ufficiale

“Che Tempo Che Fa”, il clamoroso annuncio del conduttore Fabio Fazio: la notizia è ufficiale e lascia i fan di stucco

Ogni domenica, Fabio Fazio ha la possibilità di intervistare ospiti internazionali all’interno della trasmissione “Che Tempo Che Fa“. Nelle ultime settimane, ad avvicendarsi nel noto programma sono stati l’attore Matthew McConaughey e l’ex fuoriclasse del Milan Andrij Ševčenko, chiaramente in collegamento web. Per la prossima puntata, in onda domenica 9 maggio, il conduttore di Rai 3 ha in serbo un super ospite che non farà di certo rimpiangere i precedenti. Fabio Fazio, che non sta più nella pelle, si è lasciato scappare il nome dell’artista proprio su Instagram: i fan sono rimasti scioccati.

Fabio Fazio, colpo grosso per il conduttore: ora è ufficiale

Con grande orgoglio e trepidazione, Fabio Fazio ha annunciato su Instagram il nome del super ospite di “Che Tempo Che Fa“. Si tratta di Woody Allen, lo sceneggiatore e regista statunitense che ha collezionato ben 4 premi Oscar. Il conduttore di Rai 3, estremamente emozionato, ha postato uno scatto che lo ritrae proprio accanto al pluripremiato artista.

“Promessa mantenuta. Domenica Woody Allen a Che Tempo Che Fa“, ha scritto Fazio nella didascalia, creando grande aspettativa nei fan. Quest’anno, senza dubbio, il presentatore ha avuto la possibilità di intervistare grandi nomi: uno su tutti, l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama.

Woody Allen sarà ospite per parlare di “Rifkin’s Festival“, il nuovo film da lui diretto e scritto. I telespettatori non vedono l’ora che sia domenica per poter ammirare il grande mito del cinema su Rai 3: “Pago il canone solo per voi“, “Colpo da maestro“, scrivono sotto al post.