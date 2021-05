Il Commissario Ricciardi: in arrivo la seconda stagione, i dettagli

Dopo il successo della prima Il commissario Ricciardi torna su Rai 1 con la seconda stagione, quale saranno la data d’uscita e le novità?

Il Commissario Ricciardi è stato un vero successo per la Rai che ha portato in scena un capolavoro senza precedenti. La serie che ha visto protagonista Lino Guanciale è stata seguita da milioni di italiani che non si sono persi neanche una puntata ed hanno portato il numero di ascolti alle stelle. A qualche mese dalla fine della prima stagione si pensa già alla seconda. Si farà e le novità non mancheranno. L’attore ha rivelato qualche dettaglio sui social.

LEGGI ANCHE>>>Gabriele Muccino abbandona i David di Donatello: l’addio in un messaggio al vetriolo

Seconda stagione in arrivo. Quando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Commissario Ricciardi (@il.commissario.ricciardi)

LEGGI ANCHE>>>Denise Pipitone, si rompe il muro che separa dalla verità: ora bisogna guardarci dietro

Non ci sono molte notizie al riguardo, gli episodi saranno girati a breve e quindi l’uscita della seconda stagione sarà prevista sicuramente per l’autunno prossimo. Per calmare le curiosità dei fan, Lino Guanciale ha pubblicato un post dove rivela di non vedere l’ora di tornare sul set. “Il desiderio di tornare a lavorare insieme è enorme – scrive sui social taggando Alessandro D’Alatri il regista della fiction – non vedo davvero l’ora amico mio”.

Anche qualche giorno fa in occasione della giornata del Primo maggio aveva pubblicato una foto facendo riferimento al mondo dello spettacolo fermo da un po’. “Il settore dello spettacolo è stato tra i più colpiti, e si è manifestata la necessità – già nota ai più avveduti – di un ripensamento radicale delle forme di tutela per queste lavoratrici e questi lavoratori. Ha scritto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Stiamo ripartendo, ma è necessario non dimenticare tutta la sofferenza dei mesi scorsi”. Il suo post è diventato virale, Lino Guanciale è un attore noto e di un certo calibro che con il suo talento si sta facendo conoscere ovunque.