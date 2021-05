“Amore bella”. Dayane Mello manda in tilt i suoi followers – FOTO. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire i fans

La modella Dayane Mello (Getty Images)Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’avevamo già vista fuori da quella casa quando andò a fare una sorpresa al suo ex compagno Stefano Sala che ha partecipato alla prima edizione del reality: andò lì per fargli vedere la figlia che hanno avuto insieme, un momento molto emozionante che si è ripetuto tre anni più tardi, quando Dayane ha partecipato lei al programma ed è arrivata in finale.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Dayane Mello e lo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o st c on d i v i s o d a D a y a n e Me l l o ( @ d a y a nemelloreal)

Dayane nella casa si è fatta riconoscere per il suo carattere particolare, ha raccontato la sua tragica storia familiare che ha emozionato tante persone e ha conquistato moltissimi fans che ancora oggi le stanno vicino. Nella casa Dayane ha trovato la complicità di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco: le due hanno condiviso un rapporto che ha fatto molto discutere, sia nel bene che nel male, e che non si è concluso proprio nel migliore dei modi quando Rosalinda è stata eliminata dal gioco.

LEGGI ANCHE -> Amici 20, Maria De Filippi cambia la data della finale: quando avverrà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ora che sono fuori dalla casa, pare che le due ragazze abbiano superato il momento difficile e siano in buoni rapporti. Dayane dopo il reality è tornata da sua figlia, che è stata lontana da lei per sei lunghi mesi: hanno sentito tanto la mancanza l’una dell’altra e ora stanno cercando di recuperare il tempo perso.