Stamattina durante il programma Mattino Cinque si è di nuovo tornati sulla storia di Denise Pipitone: ci sono importanti novità sul caso della bimba scomparsa

Si è tornato a parlare di Denise Pipitone a Mattino Cinque in onda su Canale 5 tutti i giorni, a proposito della bimba scomparsa da Mazara del Vallo, ormai 17 anni fa. Nelle ultime settimane è spuntata una ragazza russa che poteva essere Denise data la somiglianza molto forte con lei. Si è poi scoperto che Olesya Rostova non era la Pipitone dall’esame per stabilire il DNA fatto alla donna. La somiglianza era incredibile ma purtroppo per la mamma e tutti i famigliari non era la persona che tutti stanno cercando da tanti anni.

Le ricerche però di mamma Piera Maggio e di tutte le persone che tengono, a Denise compresa tutta Italia, stanno proseguendo. Sì perché della sua storia e sorte, di cui non si sa ancora niente, tutto il Paese si è affezionato. Sua madre è andata spesso ospite nei salotti televisivi tra cui “Chi l’ha visto” e “Domenica In”, sia all’epoca che recentemente e tutti gli italiani sono ancora in pena e si chiedono dove potrà essere adesso Denise Pipitone.

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano, lo scontro con la collega per la vicenda di Denise Pipitone

Spuntano nuovi dettagli non ancora analizzati del caso Denise Pipitone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

LEGGI ANCHE -> Chi l’ha visto, caso Denise Pipitone: Dopo 17 anni è stato fatto

A Mattino Cinque quindi si è parlato della telefonata del 2005 che ha ricevuto Pietro Polizzi da parte di una nomade in un campo rom proprio di Mazara del Vallo, dove viveva Denise. All’epoca ci furono le verifiche opportune ma non risultò niente di concreto. Ora però, per la prima volta, è stata mostrata al pubblico di Canale 5 la foto della donna che fece la telefonata a Pietro Polizzi. Questo scatto è stato paragonato a quello dell’altra rom a Milano, fotografata a sua volta insieme a una bimba che somigliava tanto a Denise. Il dubbio è che le due signore possano essere la stessa identica persona.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Anche l’avvocato di Piera Maggio è rimasto esterrefatto perché anche per lui c’è una forte somiglianza. Giacomo Frazzitta ha però fatto notare che le due persone potrebbero essere una la figlia dell’altra visto che si nota anche una grande differenza d’età.