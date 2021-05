La bella conduttrice Diletta Leotta appare in macchina incantevole e magnifica in minigonna e con la giacca di pelle, aggressiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è sempre più provocante e sensuale nelle sue foto su Instagram. Al momento lei è tra i personaggi del momento. Tutti parlano di lei e dei suoi “uomini”, sì perché ogni due per tre le viene accostato un flirt. Nonostante lei sia fidanzata ufficialmente con l’attore turco Can Yaman, e in procinto di sposarsi addirittura. Ma molti continuano a non credere a questa love story e cercano l’inghippo ovunque. La stessa Leotta di è sfogata recentemente per come viene trattata dai media in questo periodo.

LEGGI ANCHE>>>Karina Cascella, selfie allo specchio con super scollatura: Instagram impazzisce – FOTO

Diletta Leotta procace e sensuale sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Valentina Ferragni la performance di pole dance che lascia senza fiato-VIDEO

La bella conduttrice è sempre sensuale, in ogni cosa che fa appare sempre bellissima e provocante. Nella sua recente foto su Instagram la vediamo con una mini gonna e una giacca di pelle, appare sorridente e splendida come sempre. I commenti sotto alla foto sono sempre tantissimi, gli utenti scrivono di quanto sia bella e aggressiva vestita così. In questo periodo cerca di rilassarsi per scacciare di dosso tutti i brutti pensieri dovuti alle notizie che circolano di lei. Per questo motivo ha cominciato a praticare yoga e sotto ad una foto dove si mostra in una delle pose, ha scritto:“Lo yoga insegna a modificare ciò che non può essere accettato e ad accettare ciò che non può essere modificato”. In questo periodo le parole su di lei pesano.

Riceve continuamente attacchi alla sua persona e alla sua relazione con l’attore turco. Per questo motivo recentemente su Instagram ha scritto un post in cui si è sfogata per tutto quanta la situazione. Spiega di aver taciuto, forse sbagliano ma sperava che prima o poi la verità venisse a galla. Invece continua ad essere assalita dall’attenzione mediatica e si trova a doversi difendere anche notizie e gossip che riguardano il passato. Come il bacio in casa sua con un’altro uomo che era tempo fa quando ancora non conosceva Can.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Il suo sfogo per lo più è atto a tutelare la sua persona ed evitare che le persone accanto a lei possano stare male si quanto viene detto sul suo conto. Ognuno ha il diritto di rivendicare la propria verità quando questa viene messa in discussione. Pertanto il discorso della Leotta va accettato e rispettato.