Eleonora Daniele annuncia addio alla Tv: “Come mi vedo nel futuro”

Eleonora Daniele è pronta a lasciare la tv e a diventare mamma per la seconda volta? E’ lei stessa ad annunciarlo

E’ una donna determinata e talentuosa. Dopo la partecipazione al Grande Fratello non ha perso tempo ed ha iniziato una carriera brillante arrivando al successo. Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane ha conquistato il pubblico con i suoi racconti e la sua passione che non ha mai abbandonato neanche quando è diventata mamma. Oggi infatti dopo sedici anni di fidanzamento con Giulio Tassoni, ha dato alla luce la sua primogenita Carlotta che tra pochi giorni compirà il suo primo anno di vita. La presentatrice in un’intervista a Diva e Donna ha raccontato la sua nuova avventura da madre e il suo desiderio per il futuro. Sarebbe pronta a lasciare la tv? Ecco cosa ha rivelato.

