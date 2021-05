Enrico Brignano e la sua carriera. Il celebre comico ha dovuto interpretare un ruolo che lo ha segnato nel profondo: ecco cosa è successo

Enrico Brignano è un comico amatissimo dal suo pubblico, quello che lo sceglieva, prima della pandemia, in sala, e quello che lo segue anche in tv. Al martedì sera lo vediamo su Rai 2 con il suo spettacolo Un’ora solo vi vorrei.

Risate assicurate come sempre per gli spettatori che ultimamente però sono sempre di meno. Lo share non sembra premiare Enrico Brignano che di fronte alla concorrenza perde pubblico e questa situazione comincia a pesare.

Del resto non è facile combattere contro l’imbattibile Commissario Montalbano che nonostante le repliche gli appassionati continuano a seguire. Su canale 5 il match di martedì Manchester City – PSG ha attirato tutti i tifosi e poi ci sono i telespettatori fedeli a Le Iene show su Italia 1.

Tempi non facili insomma per Brigano che si appresta a diventare papà bis. La sua compagna, Flora Canto è in attesa del loro secondo figlio. “Un secondo miracolo” l’ha definito la show girl che è al fianco del comico romano da sette anni.

Dopo la piccola Martina, il loro secondogenito nascerà a fine luglio e come ha annunciato la Canto a Canzone Segreta, facendo una bella sorpresa al suo compagno, il piccolo si chiamerà Nicolò. “Enrico è un papà maturo perché è diventato papà grande – ha detto la showgirl – È qualcosa che ha desiderato tantissimo quindi è un papà stupendo. Il modo per fare breccia nel suo cuore e ricordargli cosa ha costruito e ha costruito una bella famiglia”.

Enrico Brignano, quel ruolo che lo ha segnato nel cuore

Ma c’è una curiosità su Enrico Brignano che forse in pochi sanno. C’è stato un ruolo che il comico ha dovuto interpretare e che per lui è stato molto “pesante”. Parliamo del personaggio che ha ricoperto nella celebre serie tv di Rai 1 che ha unito tante generazioni diverse: Un medico in famiglia.

Brignano nella fiction è un tifoso sfegatato della Roma. Nella realtà però, il compagno di Flora Canto tifa Lazio, la squadra avversaria. Un rospo non facile da mandare giù vista la rivalità che c’è tra i due team sportivi della Capitale.

Il cuore di Brigano che è votato ai colori bianco-celesti ma per questioni di lavoro li ha dovuti accantonare e indossare quelli rosso-gialli. Una controversia curiosa e che di sicuro non dimenticherà facilmente. Si è però poi rifatto interpretando per la festa organizzata per il centenario della sua squadra del cuore, il principale fondatore della Lazio, il sottufficiale dei Bersaglieri, il podista romano Luigi Bigiarelli.