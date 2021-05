Barbara Pedrotti infuoca Instagram con gli scatti del Giro D’Italia. Un’esperienza unica per lei e i fan che l’hanno seguita, i dettagli

Barbara Pedrotti ha condotto la tappa del Giro D’Italia a Torino e per i telespettatori è stata una meravigliosa scoperta. Raggiante, brillante e determinata è salita su quel palco trasmettendo le sue emozioni a chi l’ha seguita dal vivo e da casa. Dopo questa esperienza il suo Instagram è andato in tilt tra like e commenti sotto alle foto che lei stessa ha pubblicato. Una più bella dell’altra, scatti che possono essere descritti solo con due parole: fascino ed eleganza.

LEGGI ANCHE>>>Rifiuta la mascherina in classe e si incatena al banco: Tso per un liceale 18enne