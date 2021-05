“Insieme siete bellissimi” Federica Pellegrini in costume è uno spettacolo, ma insieme a lei c’è qualcuno… – FOTO

Federica Pellegrini festeggia il compleanno di una persona speciale. Si tratta del suo coach ma i rumors suggeriscono che il loro rapporto vada oltre il semplice impegno lavorativo. Chi è l’uomo che avrebbe rapito il cuore della campionessa olimpica?

I mesi scorrono veloci e per Federica Pellegrini si avvicina un appuntamento tanto atteso. La prossima estate, precisamente il 23 luglio, avrà finalmente luogo la trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici. Si svolgerà a Tokyo e si concluderà l’8 agosto. Per la nuotatrice italiana sarà l’ultima competizione in tale ambito, poiché compirà 33 anni proprio mentre si troverà nel paese del Sol Levante. Sarà la chiusura di un’era che speriamo possa essere coronata da una medaglia d’oro intorno al suo collo.

Nel frattempo, l’atleta è completamente assorbita dagli allenamenti. Le Olimpiadi hanno subito uno slittamento di un anno a causa della pandemia da Coronavirus, periodo lunghissimo che ha una ripercussione determinante nella vita di chi vive di sport. Non è sola ad affrontare questo duro percorso, accanto a lei una persona speciale che ha voluto festeggiare proprio oggi. Scopriamo di chi si tratta.

Federica Pellegrini: lo scatto con Matteo Giunta che fa impazzire i fan

