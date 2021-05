Giulia De Lellis, è polemica per il cambio di stagione: “Eravamo in sei…”

Le recenti stories di Giulia De Lellis hanno spiazzato il pubblico. L’influencer, parlando del cambio di stagione, non si è trattenuta: “Eravamo in sei”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è una delle influencer maggiormente amate d’Italia, il cui seguito è secondo solo a quello di Chiara Ferragni. La conduttrice, salita alla ribalta dopo la partecipazione a Uomini e Donne, è un’esperta nell’ambito della moda, ed il suo armadio conterrà sicuramente moltissimi capi di abbigliamento che testimoniano la sua grande passione. La De Lellis, nelle Instagram stories postate qualche ora fa, è apparsa notevolmente provata. Il cambio di stagione, che le ha occupato parecchio tempo, avrebbe messo in difficoltà sia lei, sia lo staff che le ha dato una mano: “Eravamo in sei“.

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis, shooting infuocato che fa impazzire i fan: pazzesca -FOTO

Giulia De Lellis e il cambio di stagione: “Eravamo in sei”

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, nota ex corteggiatrice e tronista è incinta: l’annuncio a sorpresa

Da qualche giorno, Giulia De Lellis sta lamentando i numerosi impegni che la tengono costantemente occupata. L’influencer, che non sembra mai trovare un momento per riposarsi, è stata messa a dura prova dal cambio di stagione. “Non potete capire che giornata“, ha esordito la modella nelle Instagram stories, mostrando la propria faccia sconvolta.

“Eravamo in sei da tutto il giorno, tra cui Erika dell’Armadio di Grace. Vi giuro, io non sapevo neanche di avere alcune cose“, ha detto l’influencer, che ha dovuto chiedere aiuto per la sistemazione della propria cabina armadio. D’altronde, l’agenda di Giulia sembra essere sempre ricca di impegni: tra shooting e lezioni online, la De Lellis ha trovato anche il tempo di cimentarsi come conduttrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

L’influencer ha infatti annunciato che presto condurrà un nuovo programma, “Love island Italia”, in onda su Discovery+. Emozionata e in fibrillazione, Giulia ha commentato così: “Che presentatrice sarò? Ci vediamo il 7 giugno“.