Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 maggio: il gesto di Cosimo verso Salvatore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 maggio:

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Cosimo e Gabriella alle prese con la prima vera crisi matrimoniale. Il Bergamini è stato troppo impegnato ad incastrare Umberto Guarnieri per accorgersi dei successi lavorativi della moglie, mentre Gabriella ha trovato conforto nell’ex Salvatore, suscitando la gelosia del marito. Anche Vittorio e Marta hanno affrontato una profonda crisi, ma sembrano ora sul punto di risolverla. Lavorare fianco a fianco alla nuova collezione del Paradiso ha infatti permesso ai coniugi Conti di ritrovare la loro vecchia sintonia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 maggio: Marta fa una scelta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marta e Vittorio saranno sempre più decisi a rimettere in piedi il loro matrimonio. A tal proposito, Marta prenderà una decisione molto importante riguardo a Dante e al loro ambiguo rapporto lavorativo. Anche Cosimo e Gabriella saranno determinati a ricucire il loro rapporto. Per farsi perdonare dalla moglie, il Bergamini arriverà addirittura a scusarsi con Salvatore. Tra Marcello e Ludovica, invece, la passione si farà sempre più travolgente. Ciò che la ragazza non sa è che in realtà il barista le sta dando un tacito addio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Marcello sarà pronto a scappare da Milano per sfuggire ad un probabile arresto. Nel mettere in atto il suo folle piano, il Barbieri sarà affiancato da Armando e dall’amico Salvatore.