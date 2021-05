In uscita oggi “Il sole alle finestre”, Raffaele Renda: “È un canto liberatorio”

Raffaele Renda, l’artista uscito da poco dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha lanciato il suo nuovo singolo oggi, intitolato “Il sole alle finestre”

“Il sole alle finestre” è un pezzo fondamentale per me. Mi ricorda di sfruttare tutto quello che non va per diventare più forte, di non aver paura delle debolezze perché c’è sempre un giorno nuovo per ricominciare nel migliore dei modi. È un canto liberatorio”. Con queste parole il cantante calabrese Raffaele Renda ha presentato il suo ultimo singolo, in uscita oggi su a rotazione in radio e già presente su tutte le piattaforme di musica in streaming.

A 16 anni è approdato a Sanremo Young su Rai Uno, posizionandosi secondo. In seguito sempre al Festival della canzone italiana, nel 2018, si è esibito con i ragazzi di Sanremo Young. In questi ultimi tempi è impegnato per sfornare il suo primo EP. È stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizioni di Amici, da cui è stato eliminato solo pochi giorni fa, arrivando quindi alla fase finale del talent show.

Raffaele Renda, da Sanremo Young ad Amici: un giovane talento

Raffaele è stato uno dei ragazzi più talentuosi del talent di Canale 5. È uscito a seguito del ballottaggio con Deddy, una sfida molto combattuta, in cui fino alle battute finali gli stessi due allievi non sapevano come sarebbe andata a finire. “Mi avete tutti trasmesso qualcosa che mi porterò dentro per sempre”, con queste parole piene di emozione Renda ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi.

A rimanerci più male è stata Arisa che ha accompagnato la sua “partenza” con un lungo fragoroso grido. Il giovane artista continua a fare musica perché è questa la sua strada e, come detto, proprio da oggi la sua nuova canzone, che si preannuncia già un successo, sarà passata in radio.

Maria De Filippi ha comunicato tutta la sua stima verso di lui dopo la sua eliminazione: “Complimenti per la tua educazione, l’aver saputo ridere di cose che magari ti davano dolore, l’esserti comportato in questa strana comunità in modo assolutamente onesto e dignitoso”.