Isola Dei Famosi, pronto l’arrivo di un ex Cavaliere

L’Isola dei Famosi perde naufraghi che si devono ritirare e nel mentre c’è chi si fa avanti per partecipare anche ora. Ecco la proposta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il ritorno dell’Isola dei Famosi quest’anno pare non essere sotto una buona stella. Le cose non vanno benissimo per il reality Mediaset che a circa un mese dalla fine del programma ha perso già parecchi naufraghi.

Solo l’ultimo Ubaldo Lanzo che ha dovuto abbandonare l’Honduras per motivi di salute. “Una notizia inaspettata coglie di sorpresa Arrivisti e Primitivi. Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo!””. Così sul sito ufficiale del reality la comunicazione.

Prima di lui Elisa Isoardi per via del problema all’occhio e anche Brando Giorgi che sempre per via degli occhi, con il distacco della retina, che gli ja imposto di ritornare in anticipo in Italia.

Insomma i naufraghi si ritirano, qualcun altro arriva come Ignazio Moser e c’è anche chi si propone come nuovo nome per poter mettere grinta e tenacia nel programma. Di chi si tratta? Di un ex Cavaliere.

LEGGI ANCHE–> I Soliti Ignoti, Donatella Rettore: “Avrei dovuto immaginarlo”

Isola Dei Famosi, c’è una proposta per gli autori

LEGGI ANCHE–> Alberto Matano, lo scontro con la collega per la vicenda di Denise Pipitone

E come dicevamo dopo tutti questi abbandoni c’è chi si propone come naufrago per questa edizione dell’Isola dei Famosi. A farlo è un ex Cavaliere del trono di Uomini e Donne. Insomma un ex personaggio delle reti Mediaset che vorrebbe tanto fare questa esperienza così particolare.

Si tratta di Renato Russo che sulle pagine di Novella 2000 ha rivelato che sogna ormai da quattro anni di poter approdare in Honduras ma “gli autori del reality mi chiudono sempre le porte in faccia”. Da parte dell’ex tronista accuse pesanti nei confronti degli attuali naufraghi definiti come “un gruppo di sfaticati”.

Per Russo sono molti quelli che dopo poco tempo di permanenza sull’Isola “vogliono gettare la spugna” chiedendo di tornare in Italia. Questo per Russo è irrispettoso, perché gli attuali concorrenti non hanno, a suo dire, “alcun rispetto per gli aspiranti concorrenti, come ad esempio me!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

E così approfitta dell’occasione per lanciare un messaggio agli autori del reality show di Canale 5: “Prendetemi all’Isola, io sono uno che non molla mai!”.