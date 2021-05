“Ti amo”, Jasmine Carrisi emoziona i fan con la sua bellezza: spettacolo – FOTO

Jasmine Carrisi e la foto allo specchio che stuzzica i fan, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sempre più bella e famosa: favolosa

Un futuro scritto nel DNA quello di Jasmine Carrisi, dalla bellezza della madre e dalla vena artistica paterna. Figlia d’arte di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta facendo sempre più strada nel mondo dei social, e oggi può dirsi un’influencer a tutti gli effetti.

La sua notorietà sta assumendo una portata sempre più elevata, e la sua pagina Instagram lo dimostra. I suoi scatti scatenano spesso reazioni sui social, provocando commenti ammirati dei numerosi fan, ma anche diverse critiche da parte degli haters.

Tuttavia si dimostra indifferente e matura, e dopo alcuni attacchi ricevuti in seguito a una foto in bikini, considerata troppo procace, risponde con un’altra immagine.

Jasmine Carrisi, foto allo specchio: outfit da urlo

L’aspirante cantante professionista, con il singolo già pubblicato “Ego“, sta acquisendo sempre più seguito su Instagram. Aspetto senza dubbio positivo, che a volte rischia di rivelarsi rischioso per quanto riguarda l’odio che imperversa sui social.

Forte e determinata, Jasmine Carrisi risponde alle critiche per lo scatto in bikini, considerato troppo provocante, con una foto allo specchio in totale semplicità, per dimostrare che non ha bisogno di spogliarsi per splendere di bellezza e conquistare l’ammirazione dei followers.

L’outfit è strepitoso e conforme alle tendenze più in voga, con il crop top chiaro accollato, jeans morbido e strappato, sneakers air Jordan, e il gioco è fatto: favolosa.

Il look della figlia d’arte conquista innumerevoli like e la conferma di quanto previsto: il suo futuro è scritto nel nome della celebrità.