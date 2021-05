Oggi 7 maggio 2021 Justine Mattera festeggia cinquant’anni. Come trascorrerà la giornata la showgirl? Su Instagram spunta una foto

Oggi per Justine Mattera è un giorno speciale: è il suo cinquantesimo compleanno. Cinquanta candeline sulla torta quindi per la modella e showgirl americana che con la sua bellezza ha conquistato il pubblico italiano. Scoperta da Paolo Limiti, colui che poi è diventato anche suo marito e poi ex, si è fatta strada nel mondo della televisione iniziando a lavorare come valletta. Oggi è una sportiva e su Instagram è molto seguita, le sue foto sono virali. Come festeggerà la cinquantenne?

LEGGI ANCHE>>>Alba Parietti ne è totalmente dipendente. Il suo sogno hot è proibito