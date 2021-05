Katia Pedrotti, splendente più che mai: quello sguardo che arde per lei- FOTO

Katia Pedrotti e i momenti di tenerezza trascorsi in dolce compagnia, quell’amore che arde sempre, come il suo fascino: esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Dopo una delle edizioni indimenticabili del Grande Fratello, precisamente nel 2004, la valtellinese Katia Pedrotti e il facoltoso romano Ascanio Pacelli formavano una delle coppie più solide e amate della tv. Un amore travolgente, che subito dopo li ha uniti in matrimonio, e oggi, proprio come allora, continua a palpitare e far sognare i loro fan su Instagram.

L’ex gieffina, con il contributo di alcune partecipazioni ai salotti di Pomeriggio 5 nelle vesti di opinionista, vanta 486 mila followers, con i quali condivide scatti della sua quotidianità. L’ultimo coinvolge proprio il marito, per un momento di tenerezza che emoziona.

Katia Pedrotti, intramontabile amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Non sempre le coppie nate sotto i riflettori e l’occhio vigile delle telecamere sono destinate a durare, ma l’eccezione che conferma la regola c’è sempre, e in questo caso porta il nome di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli.

Conoscenza avvenuta tra le mura della Casa più spiata d’Italia, che ha segnato l’inizio di un grande amore. Solo l’anno successivo all’edizione del Grande Fratello, il nobile romano e la valtellinese si univano in matrimonio, per dare alla luce due figli rispettivamente nel 2007 e nel 2013.

Non molto è cambiato da allora, come dimostra l’ultimo scatto postato dall’ex gieffina sul suo account Instagram. Unica variazione rilevata, la bellezza di Katia Pedrotti, che risplende più che mai, motivo per il quale lo sguardo di Ascanio Pacelli continua a rispecchiare il suo trasporto.

Lei in un freschissimo mini abito floreale con scollatura profonda, sfoggiando la sua caratteristica chioma bionda, gli sorride, e lui ricambia guardandola con ammirazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

La moglie commenta: “Come mi guardi tu, nessuno mai“, in una dolcissima considerazione. Ma a giudicare dal numero di like che quotidianamente conquista con la sua avvenenza, potrebbe anche sbagliarsi…