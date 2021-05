“Sei bella in ogni senso”, Laura Torrisi: i progressi dopo l’intervento – FOTO

La bellissima attrice Laura Torrisi si è mostrata in forma e stupenda come sempre dopo l’intervento che ha subìto pochi giorni fa in ospedale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

A Laura Torrisi non ha fatto per niente male la degenza dopo l’intervento che ha avuto in ospedale anzi, sembra più bella di prima. L’attrice ha condiviso infatti uno scatto in bianco e nero in cui si mostra distesa su un fianco con i lunghi capelli mossi e castano scuro davanti ai suoi bellissimi e profondi occhi. Come didascalia che accompagna la foto ha scritto: “Riuscire a stare sdraiata su un fianco”, seguito dal segno di spunta e dall’hashtag “progressi”.

I suoi fan sono rimasti più che contenti di questa foto e hanno lasciato commenti di ogni sorta di incitazione e ammirazione e, naturalmente, inneggianti la sua estrema bellezza, come quello di un utente che ha scritto: “Sei bella in ogni senso”. Proprio un bel complimento per Laura Torrisi. Inoltre ha ringraziato i suoi seguaci per i messaggi arrivati a centinaia per augurarle una pronta e veloce guarigione.

I progressi di Laura Torrisi: la foto che incanta i follower

