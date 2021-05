Le Donatella non sbagliano un colpo, sempre più bollenti-VIDEO

Giulia de Le Donatella ha condiviso un video sul profilo Instagram in cui balla con uno dei costumi della loro linea nuova

Le Donatella hanno avviato un marchio di bikini per questa nuova stagione estiva. A pubblicizzare i prodotti ovviamente sono le stesse ideatrici del brand. Giulia ha condiviso oggi un video in cui appare con uno dei bikini in questione e un bicchiere di vino, con sottofondo la canzone che dice che è venerdì e comincia a ballare e divertirsi. Non sfugge il dettaglio però che tutti hanno notato.

Giulia si esibisce con il suo bikini e succede qualcosa di inaspettato

Mentre Giulia de Le Donatella si esibisce nel suo video balletto per sponsorizzare la linea di costumi appena avviata da lei e la sorella, succede qualcosa di inaspettato. La cantante infatti si alza dal divanetto con un bicchiere di vino in mano e quando da un sorso ecco che accade il peggio. Si rovescia il vino che scivola in mezzo al seno. Un’incidente sexy che non è sfuggito ai followers. Arrivano i commenti degli utenti che sono tutti positivi:”Madonna mia quanto sei bona sei super bona”, “La perfezione”, “Impazzisco di prima mattina”, “Sei di una bellezza ineguagliabile”. Insomma si può dire che i fan abbiano apprezzato il video della gemella.

Le Donatella sono molto attive sui social in questo periodo, oltre ad aver condiviso le foto per la loro nuova linea di bikini, intrattengono i fan con video esilaranti. Le due sorelle condividono momenti quotidiani e anche situazioni divertenti, insieme fanno una combo pazzesca. Da un lato c’è Giulia che è irriverente, incontrollabile ed esuberante. Dall’altro la parte forse più razionale della coppia, Silvia sempre più controllata della sorella e pronta a calmarla quando esagera. Inoltre ha raggiunto una maturità ancora più consapevole dopo aver dato alla luce la piccola Nicole.

Sta crescendo la bimba con sua sorella e i suoi genitori, perché il padre della piccola al momento purtroppo sta scontando una pena in carcere per diversi reati. Dopo Fabrizio Corona, un’altro uomo dietro le sbarre. Pare che Silvia abbia una passione per i bad boys. Infondo così non dispiace per niente, perché il duo delle sorelle è invincibile insieme e non vorremmo mai vederle separate.