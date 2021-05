Milly Carlucci, i nuovi giudici, una grande sorpresa e le delusioni ricevute

Milly Carlucci è alle prese con l’organizzazione della nuova stagione di Ballando con le stelle. Nella selezione dei partecipanti, tanti i no ricevuti da noti volti, molte sorprese in arrivo.

Milly Carlucci e tutta la macchina organizzativa di Ballando con le stelle si stanno rimettendo in moto. La nuova stagione del format è in fase di costruzione. Tanti i nomi coinvolti nell’edizione 2021. Ma molti di questi non hanno detto sì alla proposta. Innumerevoli i no presi dalla Carlucci.

Da Fiorello e Iva Zanicchi, a Giancarlo Magalli. Quest’ultimo ha affermato: “Risposi di no a 60 anni, come potrei accettare a 70? E’ una questione di mancanza di agilità e di entusiasmo per una cosa che non so fare. Non è snobismo. Non fa per me”, il commento del noto conduttore.

Inoltre a declinare la proposta di partecipazione del talent show sono stati Mara Maionchi e Antonella Clerici. Anche Francesco Totti, chiamato come ballerino per una notte, ha rifiutato l’offerta.

Milly Carlucci: cambiamenti in arrivo per Ballando con le stelle

L’attesa per il nuovo cast di Ballando con le stelle è tanta. Dietro le quinte Milly Carlucci e il suo team sono al lavoro per trovare i nuovi concorrenti. La trasmissione è molto amata dal pubblico. La scorsa edizione ha raggiunto record di ascolti.

L’individuazione dei concorrenti non sta andando del tutto liscia. Tra i tanti no ricevuti da parte di volti noti, spicca invece chi si mostra interessato.

Sembrerebbe che Peppe Convertini, il presentatore di linea verde, sia invogliato a prendere parte alla nuova stagione. Stessa posizione da parte dell’attrice Valeria Fabrizi. Di recente nella fiction di “Che Dio ci aiuti”, ha affermato:

“Amo il ballo da sempre. Da giovane mi chiamavano Gilda, Rita Hayworth. Ero scatenata, anche se non ho mai studiato danza”, il racconto della Fabrizi.

Anche per la giuria sono previste novità. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero cambiare alcuni componenti. Sembrerebbe che lo stilista Guillermo Mariotto non sarà tra i giudici per via di alcuni presunti scontri con lo studio.