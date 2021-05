Natalia Paragoni una bellezza scioccante, sembra Gigi Hadid-FOTO

La Paragoni è sempre più bella, su Instagram ha condiviso una foto in bianco e nero e sembra la top model Gigi Hadid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Natalia Paragoni una bellezza disarmante su Instagram. L’influencer che si è fatta conoscere dal pubblico dopo la partecipazione a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Andrea Zelletta, oggi è ancora più bella di allora. I due stanno ancora insieme e sono più felici che mai, hanno appena preso una casa insieme dover fare il loro nido d’amore. Lei è incantevole e la somiglianza con la top model Gigi Hadid è sempre di più.

LEGGI ANCHE>>>Denise Pipitone, si rompe il muro che separa dalla verità: ora bisogna guardarci dietro

Natalia Paragoni sosia della sua icona preferita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Gabriele Muccino abbandona i David di Donatello: l’addio in un messaggio al vetriolo

La Paragoni ha sempre dichiarato di apprezzare notevolmente la modella americana Gigi Hadid. Una ragazza che ha calcato le passerelle più importanti del mondo diventando tra le top model più cercate e apprezzate del panorama dell’haute couture. L’influencer ha sempre raccontato ai suoi follower quando ammirasse la belle e particolare modella che ha tratti palestinesi ottenuti dalle origini del padre Mohamed Hadid. La Paragoni seppur non ha le stesse origini della top model, ha dei tratti somatici molto simili. In particolare il taglio degli occhio e la forma del viso. La sua passione per l’icona di moda è talmente immensa che ha deciso anche di chiamare la sua cagnolina Gigi, proprio in suo onore.

Effettivamente in molti le hanno detto che assomiglia alla Hadid in più di un occasione. Per Natalia questo periodo è stato difficile perché ha passato più di tre mesi separata dal suo Andrea Zelletta che si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. Il giovane è arrivato in finale ma poi l’edizione è stata vinta da Tommaso Zorzi. La giovane durante l’assenza di Andrea ha continuato con la sua vita di influencer e ha anche scritto un libro, “La vita secondo Naty”. Nel manoscritto affronta diversi temi della sua vita che l’hanno toccata profondamente. Durante l’assenza di Zelletta la Paragoni è anche dimagrita molto, si è giustificata sostenendo di aver subito stress psichofisico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Spesso appariva sui social triste e inconsolabile per l’assenza del fidanzato, ma quando hanno avuto l’occasione di ritrovarsi più volte nelle casa del GF Vip è stato sempre meraviglioso. I due si amano alla follia e sono pronti a costruire il loro futuro nella loro nuova casa.