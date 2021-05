La Rai cambia palinsesto e taglia fuori una nota conduttrice che verrà però sostituita da Mara Venier e Carlo Conti con un nuovo show televisivo

La Rai nell’ultimo anno ci ha mostrato diversi cambi di palinsesto improvvisi dovuti principalmente all’emergenza Covid e all’assenza di alcuni suoi storici conduttori alla guida delle trasmissioni più note a casa.

La casa madre ha deciso quindi ancora una volta di far terminare in anticipo uno dei suoi programmi di punta in onda la domenica pomeriggio su Rai 1 subito dopo “Domenica In”.

Si tratta di “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini, uno spazio dedicato alle buone notizie e alle storie d’amore che da sempre ha portato una ventata di ottimismo a fine settimana, per poter così ripartire con il piede giusto. Cerchiamo di capire il motivo della sua fuoriuscita anticipata.

Francesca Fialdini lascia il posto a un altro programma. Il motivo

Il palinsesto Rai ha previsto un cambiamento proprio sul finire dell’attuale stagione televisiva per consentire al pubblico di vedere uno show storico che è stato rimandato da dicembre scorso a causa del Covid.

Il prossimo 30 maggio alle ore 17.20, andrà in onda la 63ª edizione dello “Zecchino d’oro”, nella fascia oraria che solitamente è occupata al programma “Da noi a ruota libera” con la Fialdini. Il programma era previsto nel palinsesto già a dicembre 2020, poi rimandato per via della positività proprio di Conti.

A condurre la trasmissione il presentatore toscano Carlo Conti e zia Mara Venier, da sempre regina della domenica pomeriggio che vede quindi raddoppiare il suo impegno in tv.