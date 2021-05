Un Posto al Sole, addio ad uno storico personaggio: il motivo del suo ritiro

Si tratta di uno dei volti più amati della soap Un Posto al Sole, ha emozionato milioni di italiani ma purtroppo non potrà più essere presente nel cast

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐄𝐝𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐄𝐦𝐢 (@edicolaemi)

L’emergenza sanitaria ha avuto delle ripercussioni anche nelle produzioni italiane più collaudate e più apprezzate di sempre dopo tanti anni dalla loro prima messa in onda. Tagli di budget a cui molte case di produzione si sono trovate costrette inevitabilmente, tra queste anche quella di “Un Posto al Sole” che negli ultimi mesi ha avanzato diversi cambiamenti in atto proprio nel cast della soap.

Sono diversi gli storici personaggi di Rai 3 che sarebbero pronti a lasciare per sempre, con grande dispiacere del pubblico affezionato. I possibili nomi sono quelli di Ornella Prati Bruni, Michele Saviani, Renato Poggi, Raffaele Giordano anche se finora quello che ha lasciato e che continua a mancare di più è Otello Testa, marito di Teresa, interpretato da Lucio Allocca.

L’attore non verrà più reinserito nella saga per via di un problema grave di salute che lo ha decisamente debilitato qualche anno fa. Capiamo cosa gli è accaduto.

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, la novità che scuote l’Inghilterra

Otello Testa perché è sparito da “Un Posto al Sole”?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UpasRaiTv (@upas_rai)

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, lo scontro con la collega per la vicenda di Denise Pipitone

Otello era sposato con Teresa ed era l’amministratore di Palazzo Palladini, nonché grande amico di Guido, suo collega. La produzione ha deciso di liquidarlo in quanto la moglie sparisce dalla storia per diverso tempo per assistere il padre anziano, e anche il suo ruolo così diventa sempre più marginale nella trama, fino a sparire dalla story line.

Un duro colpo per gli appassionati di Un Posto al Sole visto che lui era presente fin dal suo esordio nel 2006. Ma come mai Lucio Allocca non potrà più essere inserito nel cast? L’attore e drammaturgo classe 1943 nel 2018 ha fatto preoccupare tutti dopo aver avuto un infarto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un posto al sole – UpasForever (@upasforever)

Nulla di fatale per lui, che ha raccontato con ironia ciò che gli era accaduto, ma che adesso lo vede costretto però a riposo forzato e l’allontanamento delle cineprese.