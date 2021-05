Regina Elisabetta, la novità che scuote l’Inghilterra

La Regina Elisabetta lancia un nuovo e scoppiettante progetto. È tutto dedicato al Principe Filippo: i sudditi non se lo aspettavano

E’ passato poco meno di un mese dalla morte del Principe Filippo, il consorte della Regina Elisabetta scomparso all’età di 99 anni, e la sovrana più longeva pensa già al futuro della corona e a nuovi progetti.

Del resto Elisabetta non è mai stata una donna che si è fermata o che è rimasta a guardare e proprio in questo momento di dolore per lei, ha voluto creare un omaggio proprio al suo consorte che le è sempre rimasto accanto, senza mai abbandonarla e voltargli le spalle.

È di queste ore, infatti, la notizia che la Regina sta per lanciare un nuovo progetto sul mercato. Una sorta di fase due di quello che aveva avviato lo scorso anno proprio in onore del suo Filippo. L’Inghilterra è incredula: i sudditi non si aspettavano qualcosa del genere.

Regina Elisabetta, il suo omaggio al Principe Filippo

Cos’è la novità che ha sta per lanciare la Regina Elisabetta? Una birra, un vero omaggio al suo Filippo che nel corso della sua vita non ha mai nascosto la sua grande passione per questa bevanda. Per lui la pinta serale era un appuntamento imperdibile.

E così Elisabetta lancia sul mercato due tipi di birra, una bionda e una bitter, che si fregiano del logo di Sandringham, la residenza inglese dove i reali d’Inghilterra si riunivano per festeggiare, tutti insieme, prima della pandemia, il Natale.

Elisabetta ha lanciato la birra ad un anno preciso dalla diffusione sul mercato del gin di Buckingham Palace. Per quello prodotto a Sandringham sono passati, invece, solo pochi mesi.

Costano 4 sterline a bottiglia (circa 4,5 euro) le birre dei reali che arrivano sugli scaffali inglesi in questi giorni. La Golden IPA che è color ambra e ha un fagiano sull’etichettala, mentre la Sandringham Best Bitter che viene realizzata grazie all’uso di tre tipi diversi di luppolo, sull’etichetta ha una lepre. Le bevande vengono prodotte direttamente nel birrificio di Sua Maestà che si affida alla Barsham Brewery con sede a Fakenham nella contea del Norfolk.

Le birre vengono prodotte con orzo biologico che arriva direttamente dai campi che circondano la residenza reale, e con acqua purissima che sgorga da una sorgente poco distante da Sandringham. Le due birre sono in vendita presso il gift shop della residenza reale.