Ieri la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha ricevuto un regalo a sorpresa da un uomo molto importante per lei, vediamo di chi si tratta

Rita Dalla Chiesa è un volto molto noto della nostra tv nazionale, conduttrice e giornalista storica di Forum, ha anche diretto Domenica In, Telethon, I Fatti Vostri e molto altro. Rita si è sposata per la prima volta negli anni Settanta con Roberto Cirese da cui nacque Giulia, poi la conosciuta relazione con il conduttore Fabrizio Frizzi, che sposò nel 1992 e da cui si separò 6 anni dopo.

Figlia del Generale Alberto Dalla Chiesa ucciso a Palermo dalla mafia, ha anche due fratelli più piccoli, Nando e Simona con cui è legatissima.

Rita è anche attiva sui social dove spesso condivide momenti intimi della sua vita privata, l’ultimo post descrive proprio un avvenimento che le è accaduto ieri e che ha fatto gioire molti suoi fan per il gesto ricevuto ed il messaggio di amore che lei stessa ha condiviso poco dopo.

Rita Dalla Chiesa, mazzo di rose con dedica. Il messaggio più bello

Poche ora fa Rita Dalla Chiesa ha pubblicato una foto su Instagram che immortala un bellissimo bouquet di rose colorate direttamente nel suo soggiorno, un regalo fattole recapitare dal fratello Nando che l’ha fatta sussultare dalla felicità.

“Torno a casa e trovo uno splendido mazzo di rose. Leggo il biglietto e scopro che me le ha mandate l’uomo più importante della mia vita. Mio fratello…E scopro anche che le ha mandate pure a mia sorella. Per regalarci una giornata a colori. Per ricordarci che la nostra è una famiglia impastata di forza, complicità e amore”.

La giornalista poi prosegue e spiega quanto è grande il suo amore per il fratello minore, che si dimostra a volte anche nelle piccole cose quotidiane. “Un uomo che non ha mai avuto bisogno di scendere in piazza per difendere le donne. Perché lui le ha sempre amate e rispettate. Nel suo lavoro e nella vita privata. E trattate con un fiore. Grazie, Nandu”.