Silvia Romano, la 26enne ex cooperante rapita in Kenya e rilasciata dopo 18 mesi si è sposata. Il marito è un amico d’infanzia: anche lui si è convertito all’Islam

Silvia Aisha Romano ha detto il fatidico sì. Dopo la sofferenza dei 18 mesi in prigionia in Africa, la sua vita sembra essere tornata alla normalità. Oggi la 26enne apre un nuovo capitolo, sposando un suo vecchio amico di infanzia. Anche lui si è convertito all’Islam prima delle nozze, celebrate con rito musulmano.

La cooperante milanese era stata rapita in Kenya, nel novembre 2018. Si trovava lì per un progetto di volontariato. Fu rilasciata un anno e mezzo dopo, nel maggio 2020, in Somalia dietro pagamento di un riscatto da parte del Governo italiano. Un’esperienza che ha cambiato profondamente la giovane, che aveva abbracciato la religione islamica durante la prigionia. Una scelta che aveva fatto molto discutere al suo ritorno in Italia, quando sbarcò all’aeroporto di Ciampino, avvolta in un abito tipico, un jilbab verde.

Silvia Romano si è sposata: anche il marito si è convertito all’Islam

Gli hater si scatenarono ferocemente contro Silvia e la sua famiglia e presero di mira la sua casa al Casoretto, quartiere della periferia est di Milano. Sempre circondati da fotografi e insulti, dopo poco decisero quindi di trasferirsi lontano, a Campegine, un piccolo comune in Emilia Romagna.

E lì sembra che Silvia abbia ritrovato la serenità, con un nuovo amore e un nuovo inizio. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, ad ottobre 2020 la ragazza ha sposato Paolo, un ragazzo italiano di origini sarde, suo vecchio amico d’infanzia. Per amore anche lui ha abbracciato anche la sua nuova fede.

Dopo essersi persi di vista da adolescenti, i due si sono rincontrati proprio al rientro di Silvia in Italia. I due avrebbero cominciato a frequentarsi e ben presto hanno capito di voler realizzare insieme il loro progetto di vita. Dopo tante sofferenze e incertezze, oggi Silvia Aisha Romano è un’insegnate di lingue, e dice di essere “felice come non mai“.