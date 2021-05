Elisabetta Gregoraci non si smentisce mai e con la sua bellezza sorprende i fan che la seguono ovunque, su Instagram è un successo

Dopo il successo del Grande Fratello Vip non si ferma più. Elisabetta Gregoraci è un fiume in piena e nonostante abbia abbandonato a metà strada il gioco, per molti telespettatori è stata lei la vincitrice dell’ultima edizione del reality. Una donna intraprendente, determinata e solare. E’ questo ciò che trasmette la conduttrice al pubblico italiano che la segue e la supporta in ogni situazione. Le voci su di lei non sono mai mancate, prima per il matrimonio con Flavio Briatore, poi la separazione e i vari flirt. Ma la showgirl calabrese ha continuato il suo percorso a testa alta conquistando la fiducia dei fan giorno dopo giorno.

