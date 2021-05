“Una principessa”. Rosalinda Cannavò incanta i suoi followers – FOTO

“Una principessa”. Rosalinda Cannavò incanta i suoi followers. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi followers

Rosalinda Cannavò è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Attrice famosa di fiction della Mediaset, si era allontanata dal mondo della televisione per vari problemi e per cercare una nuova strada. Quando poi il suo agente le ha proposto questo reality, ha deciso di accettare e di provarci. Non sapeva che la sua vita sarebbe cambiata totalmente dopo questa esperienza.

Rosalinda Cannavò incanta i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Nella casa più spiata d’Italia, Rosalinda è tornata a farsi chiamare con il suo nome, ha risolto tante cose del suo passato, della sua carriera e della sua vita personale, e ciliegina sulla torta, ha chiarito anche il suo rapporto con il fidanzato storico con cui stava da dieci anni. Nella casa, infatti, era entrata innamoratissima e durante i mesi trascorsi tra quelle mura ha capito di volere e di meritare molto di più da una relazione. Alla fine del suo percorso, ha cominciato a frequentare Andrea Zenga.

Usciti dalla casa si sono ritrovati più forti e soprattutto innamorati che mai: non sono riusciti più a separarsi. Hanno cominciato a vivere insieme fin da subito e ad oggi sono innamoratissimi l’uno dell’altro, Rosalinda sta vivendo una vera e propria favola ma questa volta potrebbe avere un lieto fine.