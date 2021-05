Uomini e Donne, nota ex corteggiatrice e tronista è incinta: l’annuncio a sorpresa

Uomini e Donne. Una nota ex corteggiatrice ed ex tronista sta per partorire: la foto dell’ecografia in cui annuncia l’entrata nel nono mese

Il programma di Uomini e Donne, negli anni, ha dato spazio a moltissimi giovani che, nella posizione di tronisti o di corteggiatori, hanno tentato di trovare l’amore. Alcune coppie, forti del sentimento nato all’interno del programma, sono ancora unite ed hanno formato una splendida famiglia; altre, invece, non sono affatto decollate. In alcune circostanze, i tronisti hanno addirittura deciso di non scegliere e di abbandonare il programma da soli. E’ quanto accaduto ad una nota ex tronista ed ex corteggiatrice, che all’epoca era amata dalla stragrande maggioranza del pubblico. Ad oggi, la giovane è in dolce attesa ed è appena entrata nel nono mese: la foto dell’ecografia ha colpito tutti.

Uomini e Donne, una nota ex tronista è incinta: l’annuncio dolcissimo

La nota ex tronista ed ex corteggiatrice che sta per diventare mamma è Silvia Raffaele. La giovane, protagonista di un’intera stagione di Uomini e Donne, aveva corteggiato il bellissimo argentino Fabio Colloricchio, il quale le aveva però preferito Nicole Mazzocato. L’anno seguente, Silvia era tornata nel programma nelle vesti di tronista. Il suo percorso, tuttavia, non si era concluso nel migliore dei modi: la giovane, infatti, aveva scelto di abbandonare lo studio da sola, senza scegliere.

Ad oggi, la Raffaele è felice accanto al fidanzato Andrea La Mantia, attaccante dell’Empoli, con il quale convive da diversi anni. I due, che mesi fa avevano comunicato ai fan di aspettare un figlio, non stanno più nella pelle. Per annunciare l’entrata nel nono mese, l’ex tronista aveva pubblicato uno scatto del test di gravidanza e dell’ecografia, accompagnato da parole dolcissime.

“Benvenuto ultimo mese! E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia“, ha scritto Silvia nella didascalia del post. I followers, che attendevano da tempo di vederla felice, le hanno rinnovato le loro congratulazioni: “In bocca al lupo“, “Ti stiamo aspettando“.