Valentina Ferragni è meravigliosa mentre si esibisce nella pole dance, la ragazza è ricca di sorprese e sta avendo molto successo

Valentina Ferragni è una ragazza ricca di sorprese. Oltre a fare l’influencer che è il suo lavoro principale, ha da poco avviato un brand di gioielli made in Italy. Un’altra sua passione la pole dance, ormai sono anni che pratica questa ginnastica attaccata a un palo. I suoi movimenti si sono perfezionati molto e fa delle esibizione davvero impressionanti. Recentemente ha condiviso un video dove si esibisce ed è molto brava oltre che ad essere bella.

Valentina Ferragni, la ragazza ricca di sorprese

La sorella di Chiara Ferragni sta avendo molto successo, tra poco potrebbe raggiungere i livelli della sorella se continua così. Tra il suo lavoro sui social che le frutta molto, dal momento che ha 3,8 milioni di followers. Poi la sua nuova attività avviata, la produzione di orecchini e collane made in Italy che è un novità piaciuta a moltissime ragazze. E poi è anche la nuova testimonial per lo spot televisivo del noto marchio di burro di cacao, Labello. Oltrtutto la bella Ferragni è apparsa su diverse copertine di giornali famosi. E ha rilasciato intervista a giornali come Vanity Fair in collaborazione con il famoso marchio di cosmetici Guerlain. Insomma la piccola Ferragni è desiderata tanto quanto sua sorella per campagne e promozione di prodotti.

Oltre che alla carriera che sta andando a gonfie vele, la Ferragni è anche fortunata in amore. Valentina infatti è fidanzata da molti anni con Luca Vezil, un ragazzo originario di Genova. I due ancora non sono pronti a mettere su famiglia e sposarsi, però insieme hanno già un cane e Vezil gli ha fatto una sorpresa fantastica regalandole una barchetta. Ha condiviso il video della preparazione e la sorpresa su Instagram, dove appare Luca che spiega come e dove ha trovato la barchetta e in che condizioni fosse prima di sistemarla. Poi iniziano i lavori per renderla magnifica e all’altezza di Valentina. Infine la sorpresa bellissima e la faccia sbigottita di Valentina. Nella didascalia ha spiegato i sentimenti di quel momento con queste parole:

“Capitano Uali. Sabato ho ricevuto un regalo che mi ha lasciata a bocca aperta. Vi dico solo una cosa: all’inizio pensavo fosse un cane (infatti ho guardato in basso per accertarmi non fosse un cane) E poi tra il trambusto e la confusione non avevo neanche capito fosse nostra quella barchetta. Grazie amore per le tue follie, per la tua voglia di fare e per farmi sentire così speciale”.