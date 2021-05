Valentina Vignali e il ti amo che non ti aspetti. Divina in body rosa

Influencer, modella e giocatrice di Basket professionista, Valentina Vignali è una vera bomba. Mora, bellissima e fisico pazzesco, piace e ripiace in ogni suo scatto.

La bella e seducente Valentina Vignali è originaria di Rimini, oltre ad essere una giocatrice di Basket professionista, dopo l’esperienza del Grande Fratello 16, è diventata anche modella ed influencer. Per la sua semplicità, stravaganza e solarità è molto amata dai suoi 2,3 milioni di follower.

Valentina non ha un buon rapporto con la famiglia, infatti da concorrente gieffina confessò: “Con i miei, non ci vado molto d’accordo. Quando vado a casa dai miei, questi iniziano a litigare, io c’ho già l’ansia e la voglia di andarmene… Loro due si scannano, non ho mai visto mio padre e mia madre darsi un bacio e dirti “ti amo”, mai! Mio padre, la domenica, non veniva mai a casa, io, mio fratello e mia madre rimanevamo lì, col piatto, ad aspettarlo fino alle 4 del pomeriggio. Non è mai stato affettuoso”.

Nonostante i periodi difficili Valentina ha trovato la forza di reagire ed oggi è molto affermata nel suo lavoro.

