“Sei pura magia”. Valentina Vignali in un’esplosione di primavera: un sogno – FOTO

Valentina Vignali. Il suo profilo Instagram s’impreziosisce di un nuovo scatto. La modella e atleta regala ai suoi fan un’immagine primaverile da togliere il fiato. In arrivo per lei tante novità. Scopriamole

L’ultimo scatto che Valentina Vignali ha proposto sul suo profilo Instagram la vede, meravigliosa come sempre, attorniata in un’esplosione di primavera. Il glicine del suo giardino è in fiore: quale buona occasione per realizzare una foto suggestiva da condividere con i fan. I suoi lunghi capelli corvini le coprono parzialmente il volto ma nulla può nascondere il sorriso splendente della giovane. “Sei pura magia” – le scrive qualcuno fra i commenti.

La cestista emiliana porta avanti con successo anche la sua carriera di modella e influencer. Il suo profilo Instagram è seguito da 2,3 milioni di follower che possono godere non solo della bellezza innegabile dell’atleta di Rimini, ma anche della sua simpatia attraverso le stories che lascia periodicamente online. Ha una grande novità in arrivo, è lei stessa a informarci: di cosa si tratta?

Valentina Vignali: nuovo progetto straordinario in arrivo

