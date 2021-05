Se sei costantemente in ritardo e non sai più come giustificarti sappi che questo vizio potrebbe dipendere dal tuo segno zodiacale. Scopriamo perché

Alcune persone sembrano avere un rapporto piuttosto complicato con il tempo. O meglio, con la sua gestione. Tutti nella propria vita si sono trovati ad avere a che fare almeno una volta con un ritardatario. Si tratta di persone in grado di non rispettare gli orari prestabiliti, qualunque sia l’occasione. Da un appuntamento di lavoro a un’uscita tra amici, avranno la capacità di arrivare sempre in ritardo mettendo così a dura prova la pazienza di chi le circonda. Campioni nell’arte dell’inventare scuse, questa specifica caratteristica potrebbe però avere una spiegazione più profonda che arriva dalle stelle. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sono infatti più portati rispetto ad altri a essere costantemente in ritardo. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali che sono sempre in ritardo

Tra i segni che rientrano in questa categoria troviamo il Cancro che si ritrova a suo malgrado a essere considerato un vero ritardatario. In realtà si tratta di un segno che si impegna nel cercare di rispettare gli orari e si organizza in modo tale da poterlo fare. Puntualmente però accade un imprevisto, si lascia distrarre da qualcosa o più semplicemente perde la battaglia contro la sua pigrizia. Tutto questo lo porta ad arrivare in ritardo sebbene l’intenzione iniziale fosse quella di essere puntuale.

Poi ci sono i Gemelli che finiscono per arrivare in ritardo o persino disdire i propri impegni a causa del loro stile di vita. Un segno dai ritmi particolarmente frenetici che finisce per non avere letteralmente il tempo per rispettare gli appuntamenti presi. Se vi è capitato di avere a che fare con una persona nata sotto il segno dei Gemelli avrete almeno una volta dovuto cambiare i vostri programmi o vi sarete persino visti cancellare un incontro.

Tutt’altra storia per il Sagittario che finisce in questa categoria a causa della sua tendenza a lasciarsi distrarre da qualsiasi cosa. La sua mancata concentrazione lo porta a non rispettare spesso gli impegni o a dimenticarsi di aver fissato un appuntamento. Ama prendersi i suoi tempi e questo lo rallenta parecchio. Lo stesso vale per il Capricorno che nella vita privata riuscirebbe a far aspettare gli altri per un tempo indefinito. Se sul lavoro risulta essere meticoloso e preciso, nella quotidianità non si può dire lo stesso.

Infine troviamo il segno dei Pesci, forse il ritardatario per eccellenza. Il modo in cui affronta la vita e la sua visione della realtà lo porta ad avere troppo spesso la testa fra le nuvole. Ogni tanto servirebbe che tornasse con i piedi per terra per fare maggiore attenzione a ciò che lo circonda.