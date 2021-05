Accadde oggi. L’8 Maggio è il 128° giorno del calendario gregoriano. Mancano 237 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

L’8 Maggio è la Giornata mondiale della Croce Rossa e la Giornata mondiale sul tumore ovarico. Si ricorda l’ Apparizione di San Michele Arcangelo.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1254 – Il re Alfonso X di Castiglia crea l’università di Salamanca

1429 – Nella Guerra dei cent’anni, Giovanna d’Arco, alla testa delle armate francesi, pone fine all’assedio di Orléans contro l’esercito inglese

1521 – L’imperatore Carlo V d’Asburgo emana l’editto di Worms contro Martin Lutero

1721 – Michelangelo Conti è eletto Papa con il nome di Innocenzo XIII

1737 – Nasce lo scrittore, politico Edward Gibbon

1794 – Muore il chimico francese Antoine Lavoisier

1880 – Nasce lo scrittore Gustave Flaubert

1886 – Il farmacista John Stith Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola

1898 – Disputato a Torino nell’arco di un’unica giornata il primo campionato di calcio italiano di Serie A, vinto dal Genoa

1903 – Muore il pittore francese Paul Gauguin

1906 – Nasce il regista Roberto Rossellini

1912 – Il produttore cinematografico Adolph Zukor fonda la Famous Players Film Company, che diventerà la Paramount Pictures

1933 – Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l’oppressione britannica in India

1940 – Nasce l’autore televisivo e conduttore Paolo Limiti

1945 – Seconda guerra mondiale: entra il vigore la resa incondizionata firmata il giorno prima dalla Germania

1946 – Alla Columbia University va in scena la prima dell’opera The Medium, di Gian Carlo Menotti

1948 – Nasce il cantautore Mario Lavezzi

1948 – Nasce l’attore e regista Maurizio Nichetti

Accadde oggi, 8 Maggio. I fatti più importanti nella storia

1949 – Nasce il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca

1959 – Nasce la regista Cristina Comencini

1960 – Nasce l’ex calciatore Franco Baresi

1969 – Alla 22ª edizione del Festival di Cannes viene proiettata la prima del film iconico, Easy Rider

1970 – I Beatles pubblicano il loro ultimo album, Let it Be

1971 – La NASA lancia la sonda Mariner 8, il cui scopo è di raggiungere l’orbita di Marte: un fiasco

1975 – Nasce il cantante Enrique Iglesias

1976 – Inaugurate le prime montagne russe in ferro con giro completo verticale negli USA

1978 – Reinhold Messner e Peter Habeler raggiungono per primi la cima dell’Everest senza l’ausilio di ossigeno supplementare

1979 – Primo album della storica band The Cure, dal titolo Three Imaginary Boys

1981 – Nasce l’ex calciatore e allenatore Andrea Barzagli

1984 – L’Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles, che non vedranno la partecipazione dei paesi firmatari del Patto di Varsavia ad eccezione della Romania