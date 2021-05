Amici, Alessandro Cavallo senza parole: arriva straordinaria proposta

Grande novità per Alessandro Cavallo. Il ballerino di Amici 20 ha ricevuto un’incredibile proposta che lo ha lasciato senza parole.

Proposta inaspettata per Alessandro Cavallo. Il concorrente di Amici 20 è stato al centro di un’importante novità. Il tutto è accaduto durante la puntata della semifinale del serale. L’appuntamento, in onda questa sera, è stato registrato giovedì scorso. Pertanto non sono mancate le anticipazioni di questa puntata decisiva.

Il pubblico è in trepidazione e il conto alla rovescia all’inizio del serale è partito. Come sempre Maria De Filippi condurrà gli spettatori nella semifinale. In queste settimane il format ha raggiunto ascolti da record.

Alessandro Cavallo, novità in arrivo: l’emozione più grande

Tra le eliminazioni e la nomina dei finalisti, il ballerino Alessandro ha ricevuto una proposta molto allettante. Distintosi per il suo grande talento, ha conquistato fin da subito giudici e pubblico. Proprio durante la puntata di stasera riceverà un’incredibile offerta di lavoro. Cavallo è stato scritturato per prendere parte al musical Dirty Dancing realizzato nell’ambito del progetto Broadway Milano, in collaborazione con Karl Sydown.

Una proposta che ha emozionato moltissimo il ballerino. Immancabile il suo sì. Nella commozione ha accettato la generosa offerta presentata durante l’ottava puntata.

Il concorrente del team Cuccarini Arisa potrà così portare avanti il suo grande sogno di trasformare la sua passione per la danza in una professione.

Davanti alla proposta, Alessandro si è mostrato molto stupito. Una grande sorpresa che per il ballerino rappresenta anche un’importante rivincita. In diverse occasioni è stato attaccato in merito alle sue capacità artistiche.